Стефанчук призвал продуцировать моду на украинский язык и использовать его ежедневно и повсеместно

Спикер Рады пообщался с президентом НАН Украины и ведущими учеными.

Стефанчук призвал продуцировать моду на украинский язык и использовать его ежедневно и повсеместно
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал продуцировать моду на украинский язык и использовать его каждый день и всюду.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Стефанчук пообщался с президентом НАН Украины и ведущими учеными Института украинского языка НАН Украины о значении украинского языка и восстановлении исторической справедливости в отношении него.

"Мы должны продуцировать моду на украинский язык, использование его ежедневно и повсюду - в кругу семьи или друзей, в школе или на работе. Чтобы граждане понимали, что украинский язык - это модно. Украинский язык - это круто. Украинский язык - это понятно", – отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что не менее важно - заботиться о своих исторических корнях и восстановить настоящее историческое лицо украинского языка.

Глава парламента также ознакомился с письменными памятниками, где содержатся уникальные свидетельства того, что в текстах XI века есть черты украинского языка.

"Считаю, что важные письменные памятники украинского языка должны быть щедро "рассеяны" в обществе, чтобы каждый украинец мог сделать для себя правильное заключение", - отметил Стефанчук.

Фото: rada.gov.ua

Напомним, в августе в Киеве представили онлайн-проект по тестированию уровня владения украинским языком.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Politico обнародовало спутниковые фото дислоцированных неподалеку от Украины роSSийских войскPolitico обнародовало спутниковые фото дислоцированных неподалеку от Украины роSSийских войск
Зеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетикеЗеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетике
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе погиб украинский военный, еще двое раненыНа Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены
РоSSиянин снял со здания торгового центра в Виннице украинский государственный флагРоSSиянин снял со здания торгового центра в Виннице украинский государственный флаг
Оккупанты 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боецОккупанты 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боец
Шмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификатШмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификат
Стефанчук подписал закон об олигархахСтефанчук подписал закон об олигархах
Языковой омбудсман предложил переименовать города с русскими корнями в названияхЯзыковой омбудсман предложил переименовать города с русскими корнями в названиях
Украинский воин получил ранение на ДонбассеУкраинский воин получил ранение на Донбассе
Рада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать СтефанчукРада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать Стефанчук
Стефанчук озвучил число больных ковидом в РадеСтефанчук озвучил число больных ковидом в Раде
Зеленский призвал богатые страны помогать другим в обеспечении зеленой модернизации экономикиЗеленский призвал богатые страны помогать другим в обеспечении зеленой модернизации экономики
Последние новости
Подгружаем последние новости