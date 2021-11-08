Стефанчук призвал продуцировать моду на украинский язык и использовать его ежедневно и повсеместно

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал продуцировать моду на украинский язык и использовать его каждый день и всюду.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Стефанчук пообщался с президентом НАН Украины и ведущими учеными Института украинского языка НАН Украины о значении украинского языка и восстановлении исторической справедливости в отношении него.

"Мы должны продуцировать моду на украинский язык, использование его ежедневно и повсюду - в кругу семьи или друзей, в школе или на работе. Чтобы граждане понимали, что украинский язык - это модно. Украинский язык - это круто. Украинский язык - это понятно", – отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что не менее важно - заботиться о своих исторических корнях и восстановить настоящее историческое лицо украинского языка.

Глава парламента также ознакомился с письменными памятниками, где содержатся уникальные свидетельства того, что в текстах XI века есть черты украинского языка.

"Считаю, что важные письменные памятники украинского языка должны быть щедро "рассеяны" в обществе, чтобы каждый украинец мог сделать для себя правильное заключение", - отметил Стефанчук.

Фото: rada.gov.ua