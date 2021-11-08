Саакашвили вывезли из тюрьмы в больницу

Родственников и адвокатов в учреждение не пускают.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили перевезен в больницу.

Об этом сообщает "Грузия online".

Мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что над тюрьмой пролетел вертолет. Также оттуда выехали два бронированных автомобиля. Родственников Саакашвили и адвокатов в учреждение не пускают.

Ранее личный врач экс-президента Грузии заявил, что консилиум врачей, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

В Минюсте Грузии пока не прокомментировали эту информацию. Ранее в ведомстве исключили перевод Саакашвили в гражданскую клинику и заявляли, что его могут поместить только в тюремную больницу.

В Пенитенциарной службе Грузии подтвердили, что Саакашвили отправили на лечение, однако, не в военный госпиталь в Гори, а в больницу для осужденных.

"Саакашвили переведен из 12-й пенитенциарной службы в лечебное учреждение обвиняемых и осужденных. Будем пошагово предоставлять дополнительную информацию", - говорится в сообщении.