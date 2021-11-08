Активист Николай Выговский подал заявление в СБУ из-за прослушивания

В октябре он нашел трекер для слежки и устройство прослушивания в своей машине.

Активист Николай Выговский подал заявление в СБУ из-за прослушивания?
Николай Выговский и Маси Найем
Фото: Александр Рудоманов

Активист Николай Выговский подал заявление в СБУ через найденное в машине устройство для отслеживания и прослушивания. Об этом корреспондент LB.ua сообщает из брифинга под зданием СБУ.

12 октября Выговский услышал металлический стук и нашел посторонний предмет у заднего левого колеса. После разбора предмета он нашел GPS-трекер. 25 октября после проверки всей машины на СТО работники нашли за магнитолой средство для прослушивания.

Заявление в СБУ для возбуждения уголовного производства активист с адвокатом Маси Наем подали по ст. 182 УК (Нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст.359 УК Украины (Незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

"Я не знаю, кто это сделал, но имею определенные гипотезы: это либо нечестные работники правоохранительных органов, либо те, кому мешает моя борьба с так называемой градостроительной реформой, либо враждебные силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Украине", – рассказал Николай на пресс-конференции.

Адвокат Наем добавил, что в случае отказа в открытии уголовного производства расследования слежки за активистом будут требовать в судебном порядке.

Выговский в 2014-2016 был менеджером Реанимационного пакета реформ, затем – координатором общественного движения "ЧЕСТНО". Баллотировался в депутаты от партии "Голос". В этом году работал над организацией масштабной акции "Марш за Киев".

УХСПЧ характеризует его как известного своей активной гражданской позицией и противодействием произволу в правоохранительных органах. В последние годы организовал и провел десятки акций.

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