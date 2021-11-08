РоSSийские наемники обстреляли Болотене в Луганской области и повредили дома и линию электропередачи

Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Вечером 7 ноября пророSSийские боевики на Донбассе во второй раз за сутки обстреляли поселок Болотене в Луганской области из минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК продолжает информировать общественность о фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. 7 ноября с 16:15 до 17:25 часа вооруженные формирования РоSSийской Федерации вторично обстреляли населенный пункт, находящийся неподалеку от линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. В этот раз под обстрел попал поселок Болотене, Станично-Луганского района, Луганской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела с применением минометов калибра 120 мм разрушен жилой дом, хозяйственное здание в частном дворе и повреждена линия электропередачи.

Погибших и пострадавших гражданского населения нет.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, сегодня утром роSSийские наемники обстреляли поселок Светличное на Луганщине с запрещенного "Минском" вооружения. В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушены помещения и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.

Вчера роSSийские наемники повредили газопровод в Луганской области. Из-за обстрелов оккупационных войск вблизи села Нижнее Щастинского района без газа остались 773 абонента в двух населенных пунктах.