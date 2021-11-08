В Грузии пожилых людей будут поощрять к вакцинации одноразовой надбавкой к пенсии

С 1 декабря в стране вводят ковид-паспорта.

В Грузии пожилых людей будут поощрять к вакцинации одноразовой надбавкой к пенсии
Фото: Радио Свобода

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о введении в стране с 1 декабря "ковид-паспортов", а также планах простимулировать темпы вакцинации среди граждан пенсионного возраста.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы рассмотрели вопрос о концепции "зеленого паспорта" и поощрительных мерах для вакцинированных граждан. В частности, с 1 декабря будет задействована концепция "зеленого паспорта", которая позволит вакцинированным гражданам посещение различных объектов - общественного питания, развлекательных мероприятий и других", - сказал Гарибашвили во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер сообщил, что граждане пенсионного возраста, которые до 1 января вакцинируются двумя дозами препарата, единовременно получат прибавку к пенсии в размере 200 лари (ежемесячная пенсия в Грузии составляет 240 лари, около $76).

Гарибашвили призвал граждан активно приобщиться к процессу вакцинации.

По данным Минздрава, в Грузии на сегодня вакцинированы двумя дозами чуть более 30% граждан.

Напомним, с 10 августа Грузия также вернула обязательное требование ношения защитной маски на открытом воздухе, где собирается больше пяти человек.

В сентябре в Грузии после месячного перерыва возобновил работу общественный транспорт. За время пандемии общественный транспорт прекращал работу уже четырежды. Первоначально с марта по май 2020 года. Властям также пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020 по февраль текущего года, а затем и весной – с 3 по 13 мая.

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