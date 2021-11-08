Украина откроет новые КПП на границе с Румынией

Строительство первых двух завершат в этом году, еще двух – в 2022 году.

На украинско-румынской границе планируют открыть 4 контрольно-пропускных пункта. Строительство первых двух завершат уже в этом году, на очереди – создание еще двух в 2022 году.

Как сообщила Черновицкая ОГА, к концу 2021 года будут готовы КПП «Дьяковцы» и «Красноильск», которые завершают по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» после простоя с 2015 года.

«Потрясена темпами работ на этих объектах. Строительство обоих пунктов пропуска долгое время было заморожено, поэтому люди будут приятно удивлены их открытием. Вы создаете историю», – рассказала Генеральный консул Румынии в Черновцах Ирина-Лоредана Стенкулеску, посетившая строительство.

На контрольно-пропускных пунктах продолжаются внутренние и внешние работы, там заменяют окна, прокладывают электричество и коммуникации.

По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осадчука, новые КПП значительно улучшат сообщение с Румынией, поскольку до сих пор на 300 км границы с ЕС в области был только 1 пункт пересечения.

Кроме того, в рамках «Большой стройки» уже отремонтировали 5 км пути к КПП «Дьяковцы», а в следующем году сделают бетонную дорогу к КПП «Красноильск».

Также на Буковине планируют возобновить работу КПП «Шепот» и «Русская», работавших до 2010 года.

«Дорожники, пограничники, таможенники и представители местных властей пытаются как можно быстрее подготовить все необходимые документы, чтобы в 2022 году началось строительство самих таможенных постов в соответствии со стандартами ЕС », - информирует Служба автомобильных дорог в Черновицкой области.

Открытие двух КПП улучшит трансграничное сотрудничество между Украиной и Румынией и повысит инвестиционную привлекательность Буковины, будет способствовать развитию территорий и туризма.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в течение 2021-2022 годов запланировано обновление 600 км дорог, ведущих к пунктам пропуска, а также открытие новых КПП.