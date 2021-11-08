Министр из Тувалу записал речь для COP26, стоя по колено в воде

Фото: МИД Тувалу

Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе записал речь для климатической конференции COP26, стоя по колено в воде. Таким образом он хочет предупредить мир о последствиях глобального потепления для тихоокеанских островных государств.

Фотографию опубликовала в фейсбуке пресс-служба министерства.

Кофе в пиджаке и шортах выступил с трибуны, установленной в море у берегов острова Фонгафале. Своим заявлением министр подчеркнул, что хочет наглядно продемонстрировать реальную ситуацию, угрожающую Тувалу в результате изменения климата и повышения уровня моря.

Фото: МИД Тувалу

Тувалу находится выше уровня моря всего на несколько метров, в том числе остров Фонгафале – только на 3-5 метров. При этом, по прогнозам климатологов, к концу столетия уровень моря из-за изменения климата гарантированно поднимется по меньшей мере на 1,5 метра.

Выступление министра покажут на конференции COP26 в Глазго во вторник, 9 ноября.

Климатическая конференция COP26 началась 31 октября и продлится до 12 ноября. На прошлой неделе в ней принимали участие мировые лидеры, в том числе президент Владимир Зеленский.