Военные Китая изготовили макеты в форме авианосца США и других американских кораблей, – Reuters

Полномасштабные макеты разместили в пустыне.

Китайские военные построили макеты в форме авианосца военно-морских сил США и других американских военных кораблей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.

Целью изготовления, вероятно, является тренировка в пустыне Синьцзян. Эти макеты демонстрируют усилия Китая по наращиванию потенциала против ВМС США .

Фото: news.usni.org Макеты кораблей в пустыне

Спутниковые снимки показали контур в полный размер американского авианосца и не менее двух эсминцев с управляемыми ракетами типа Alreigh Burke.

Этот комплекс использовался для испытаний баллистических ракет.

Фото: news.usni.org

Китайская противокорабельная оборона контролируется Ракетными войсками Народно-освободительной армии (PLARF). Минобороны КНР пока на запрос о целях использования макетов не ответило.