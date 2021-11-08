Военные Китая изготовили макеты в форме авианосца США и других американских кораблей, – Reuters
Полномасштабные макеты разместили в пустыне.
Китайские военные построили макеты в форме авианосца военно-морских сил США и других американских военных кораблей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Maxar.
Целью изготовления, вероятно, является тренировка в пустыне Синьцзян. Эти макеты демонстрируют усилия Китая по наращиванию потенциала против ВМС США.
Спутниковые снимки показали контур в полный размер американского авианосца и не менее двух эсминцев с управляемыми ракетами типа Alreigh Burke.
Этот комплекс использовался для испытаний баллистических ракет.
Китайская противокорабельная оборона контролируется Ракетными войсками Народно-освободительной армии (PLARF). Минобороны КНР пока на запрос о целях использования макетов не ответило.
Согласно отчету Пентагона, PLARF произвела первый подтвержденный запуск с боевой стрельбой в Южно-Китайском море в июле прошлого года. Были выпущены шесть противокорабельных баллистических ракет в водах к северу от островов Спартли, где Китай имеет территориальные споры с Тайванем и четырьмя странами Юго-Восточной Азии.