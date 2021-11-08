РоSSийские наемники 14 раз нарушили "тишину" на Донбассе

За прошедшие сутки, 7 ноября, в районе операции Объединенных сил со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 14 нарушений режима прекращения огня. Враг четырежды применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое ранены, информирует пресс-центр ООС в утренней сводке.

Вчера около Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов. В районе Гнутова противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс снарядов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье наемники применили беспилотник и сбросили снаряд ВОГ-17. Позиции украинских бойцов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотного и Гранитного попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов. Возле Новолуганского оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

Недалеко от Нижнетеплого и Песков противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Золотого-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отмечается в сводке.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 понедельника, 8 ноября, роSSийские наемники "тишину" не нарушали.

Как сообщалось, вчера на Донбассе погиб главный сержант Виталий Павлысько из Яворова Львовской области. С 2015 г. он по контракту служил в 24 ОМБр.