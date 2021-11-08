ВАКС заочно арестовал экс-министра обороны Саламатина

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина. Дело касается периода его деятельности в должности в "Укрспецэкспорте" и "Укроборонпроме".

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в понедельник, 8 ноября.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Саламатина в том, что в 2010-2012 годах он нанес государственному бюджету ущерб в 23,87 млн долларов.

Ему инкриминируют подписание агентского соглашения с компанией General Dynamics Ltd из ОАЭ , которая должна была помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Министерством обороны Казахстана. На самом деле, никакие работы эта компания не выполняла и агентские услуги не предоставляла.

В связи с этим в марте 2019 года Саламатину сообщили о подозрении.

Задержать экс-министра не удалось, поскольку он давно скрылся в РоSSии.

По этому же делу заочно арестовали Дмитрия Перегудова, возглавлявшего "Укрспецэкспорт" после Саламатина.

"Меры пресечения были избраны при отсутствии подозреваемых (in absentia). В случае задержания этих лиц и не позднее чем через 48 часов с момента их доставки к месту уголовного производства, суд рассмотрит при участии подозреваемых вопрос о применении избранных мер в виде содержания под стражей или их изменение на более мягкие меры пресечения в установленном законом порядке", - сообщил суд.

И Саламатину, и Перегудову инкриминировали ч. 5 ст. 191 УК Украины.