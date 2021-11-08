Омбудсмен Денисова просит власти Грузии перевести Саакашвили в больницу

С 6 ноября политик отказался от лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит власти Грузии обеспечить надлежащим лечением гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Здоровье гражданина Украины, главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, голодающего 39-й день, стремительно ухудшается. По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михеила в пенитенциарном учреждении №12 в г. Рустави (Грузия) , состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону каждую минуту", - написала Денисова.

Омбудсмен призвала грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам предоставления медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

"Из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Хотя их перечень был определен начальником медицинского отделения Особой пенитенциарной службы и медперсоналом учреждения для предотвращения последствий. Побудило Михеила отказаться от этих препаратов не что иное, как способ лишения его жизни", - подчеркнула Денисова.

Она также просит иностранные государства и международные правозащитные организации осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье.

Напомним, накануне личный врач Саакашвили Николос Кипшидзе сообщил, что экс-президент Грузии отказался принимать лекарства. Состояние политика критическое, и ситуация может ухудшиться в ближайшее время.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

28 октября Саакашвили согласился лечиться и сотрудничать с врачами. Однако уже на следующий день политик заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур.

3 ноября президент страны Саломе Зурабишвили повторила, что не помилует Саакашвили.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.