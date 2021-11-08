США передали Украине третий и четвертый катера Island

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Соединенные Штаты Америки погрузили на грузовое судно и отправили в Украину два катера типа Island, которые войдут в состав Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщило посольство США в Киеве .

"Два американских патрульных катера класса «Island» отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", - говорится в фейсбуке дипломатического представительства.

Напомним, что первые два катера типа Island – P190 "Славянск и P191 "Старобельск" – вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.

Новые катера получили название P192 "Сумы" и P193 "Фастов".