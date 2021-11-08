В Беларуси у границы с Польшей собралась толпа мигрантов, начался прорыв (обновлено)
Польша и Литва держат войска неподалеку.
В Беларуси около границы с Польшей собралась огромная группа мигрантов, которая предприняла попытки прорвать колючую проволоку и прорваться на территорию Европейского союза.
Об этом сообщило министерство обороны Польши.
Утром 8 ноября в твиттере ведомства опубликовали видео, снятое с воздуха, на котором видно, что прямо у пограничной полосы с белорусской стороны находятся несколько сотен человек. Скопление мигрантов наблюдается неподалеку от Гродно, в районе КПП Брузги (Беларусь) и Кузница (Польша).
Перед этим Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что "многочисленная группа беженцев с вещами двигается вдоль трассы к границе с Польшей".
"Пограничный караул Польши неоднократно рапортовал о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На такой шаг отчаяния беженцев побуждали равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", - говорится в заявлении комитета.
Польша разместила около границы с Беларусью около 12 тысяч солдат, сообщил министр обороны Мариуш Блащак.
"Польское радио" со ссылкой на слова представителя правительства Польши Петра Мюллера пишет, что в связи с событиями на польско-белорусской границе сегодня состоится заседание кризисного штаба с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, вице-премьер-министра Ярослава Качинского и министров национальной обороны и внутренних дел.
Фото: twitter.com/MON_GOV_PL
Пограничники Литвы, граница которой находится в 40-50 километрах от места происшествия, решили передислоцировать свои силы.
"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом Вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных в боевой готовности. Также уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы. Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - цитирует местное издание "Делфи" начальника пограничной службы Литвы Рустама Любаева.
Обновление. Около двух часов дня польские силовики сообщили, что мигранты предприняли попытки прорвать границу.
Белорусское агентство "Белта" в свою очередь опубликовало видео, на котором мигранты бросают бревна на колючую проволоку, а польские силовики со щитами в ответ применяют газ.
? PILNE | Polskie s?u?by udaremni?y pr?b? si?owego przedarcia si? na polsk? stron? przez migrant?w na po?udnie od przej?cia granicznego w Ku?nicy. Sytuacja zosta?a opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524
? PILNE | Polskie s?u?by udaremni?y pr?b? si?owego przedarcia si? na polsk? stron? przez migrant?w na po?udnie od przej?cia granicznego w Ku?nicy. Sytuacja zosta?a opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524