ГБР передало в суд второе дело против Тупицкого

Судьи инкриминируют незаконное использование электронной подписи.

ГБР передало в суд второе дело против Тупицкого
Александр Тупицкий
Фото: ukrinform.ua

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора передали суду обвинительный акт по второму уголовному делу против Александра Тупицкого.

Об этом сообщили на сайтах ДБР и ОГП.

Тупицкого будут судить вместе с главным бухгалтером Конституционного суда по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса. Их обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы ("Клиент Казначейства – Казначейство").

В ходе расследования ДБР установило, что после отстранения от должности в декабре 2020 года Тупицкий передал главному бухгалтеру свою электронную подпись с ключом для доступа в систему казначейства и отдал приказ подписать бухгалтерские документы от его имени.

С 29 декабря 2020 года по 9 февраля бухгалтер использовала подпись Тупицкого 207 раз.

От его имени подписывались электронные платежные поручения на выплату судьям и работникам суда зарплат, премий, пособий, надбавок и т.п.

Напомним, что Тупицкого также судят по обвинению в предоставлении лживых показаний и попытке подкупа свидетеля (ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины). При этом сам Тупицкий отказался признавать себя подозреваемым.

Из-за этого уголовного дела его отстранили от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда.

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