Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины по делу о взрывах на арсенале в Сватово в 2015 году.

Военнослужащие обвиняются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). В случае доказательства вины, им грозит лишение свободы сроком до 7 лет, информирует пресс-служба ГБР.

В сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от г. Сватово Луганской области.

29 октября 2015 года из-за диверсии на военном складе произошел пожар. Он вызвал детонацию разлетевшихся и попавших в данную военную технику боеприпасов.

Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.

ГБР продолжает принимать все необходимые меры для установления лиц, причастных к диверсии на артиллерийском складе.

Напомним, что с 2015 года в Украине произошло по меньшей мере семь пожаров со взрывами на военных арсеналах. Сватово стало первым в этом списке.

В апреле 2021 года Чехия и Болгария заявили о том, что роSSийское ГРУ может быть причастно к подобным взрывам на территории этих стран.