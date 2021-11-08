Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко, - "Схемы"

Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции.

В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.

В ОПУ в письменном виде информировали редакцию "Схем", что этим данным присвоен гриф "Для служебного пользования", передает Радио Свобода.

Журналисты выяснили, что Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.

Об этом журналистам сообщила Татьяна Козаченко, которая с 2014 по 2016 год работала директором Департамента по вопросам люстрации в Министерстве юстиции Украины.

"Теперь никаких фамилий нет, они в отчете удалили все фамилии людей, занимавших должности. У меня есть копия. Первый замминистра с 17.12.10 по 22.02.14, Демченко Руслан Михайлович, занимал должность, которая подпадает под запреты. 1164 дня, что превышает срок, предусмотренный законом, как здесь указано, то есть лицо подпадает под люстрацию. Министерство юстиции спрятало часть информации, удалило все фамилии, но она была в публичном доступе и была у многих людей", - рассказала Козаченко.

В Министерстве юстиции в ответ на запрос журналистов сообщили, что фамилию Демченко, как и других чиновников времен Януковича, с сайта убрали из-за "жалобы граждан".

"В 2020 году перед назначением на должность заместителя секретаря СНБО Демченко написал заявление, в котором отметил, что не подпадает под люстрационное законодательство. Об этом «Схемам» сообщили в Офисе президента. Но результаты проверки на люстрацию не предоставили. Указали, что документы переслали в СНБО. А там сообщили журналистам, что их не имеют", - говорится в публикации.

В соответствии с законом "Об очищении власти" ответственный за проверку должностного лица – руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Схемы" обратились к нему с просьбой сообщить, завершена ли люстрационная проверка относительно Демченко и каковы ее результаты. Ермак сообщил, что она проведена, и есть соответствующая справка, но предоставить ее не могут, ведь "справке присвоен гриф ограничения "Для служебного пользования"".

Журналисты обратились с просьбой о комментарии к Руслану Демченко. В СНБО ответили, что "организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы".

Официально на должность первого заместителя секретаря СНБО рекомендовал его руководитель – Алексей Данилов. "Схемы" спросили секретаря СНБО о причинах избрания именно кандидатуры Демченко.

"Вы же задаете провокационный вопрос, на который знаете заранее ответ, – ответил Данилов. – Вы же знаете, где принимается решение – это же человек, который возглавляет назначаемый президентом институт".

На прошлой неделе "Схемы" рассказали, что нынешний заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения". Тогда Демченко занимал должность замминистра иностранных дел Украины.