Невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы

Наличие противопоказаний к вакцинации должно быть подтверждено документально.

Невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы
Фото: Lb.ua

Сегодня, 8 ноября, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Он предусматривает отстранение от работы невакцинированных работников из перечня профессий, где прививка от COVID-19 обязательна.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что речь идет о работниках:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений,
  • образовательных заведений.

Работники этих организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одну прививку против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки.

Министр подчеркнул, что не могут быть отстранены от работы сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

"Расскажите родным, знакомым или соседям, почему важно привиться и помогите им найти ближайший пункт или центр вакцинации", - призвал Виктор Ляшко.

Ранее центральный комитет профсоюза работников образования и науки обратился в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с просьбой отсрочить применение механизма отстранения от работы сотрудников учебных заведений в связи с их отказом и невозможностью вакцинации от COVID-19.

Как сообщалось, отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации также не будут оплачивать больничные.

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