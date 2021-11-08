Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ

"Это усилит способность Украины оградить себя от гибридной войны и других угроз".

Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Фото: pravda.com.ua

Послы стран "Группы семи" призвали Украину принять законопроект №3196-д "О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

Об этом говорится в заявлении группы послов G7 под руководством Великобритании по поддержке реформ в Украине.

"Принятие как законопроекта 3196-Д, так и полностью согласованного сопутствующего закона критически важно для начала реформы СБУ. Это усилит способность Украины защитить себя от гибридной войны и других угроз национальной безопасности", – говорится в заявлении.

Посли G7 підтримують погляди в цій статті. Прийняття як законопроекту 3196-Д, так і повністю узгодженого супутнього закону є критично важливим для початку реформи СБУ. Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз національній безпеці 1/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 8, 2021

Напомним, 28 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3196-д. За это проголосовали 285 народных избранников. Документ предусматривает, в частности, ликвидацию спецподразделений службы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также предлагает механизмы реагирования на угрозы государственной безопасности. Кроме того, в проекте закона запланировано сокращение численности сотрудников.

Основным направлением станет контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.

Президент Владимир Зеленский с одобрением отреагировал на такое решение парламента и назвал его "важным шагом в реформировании Службы безопасности Украины". Он также называет своего друга Ивана Баканова "самым честным главой СБУ за время независимости".

В августе 2019 Баканов заявлял, что в рамках реформы СБУ запланировано сократить количество ее сотрудников. При этом остальным поднимут зарплаты. Также после реформы будет введена система спецзваний.

В июне 2021 года международная правозащитная организация Human Rights Watch и еще 23 организации направили письмо президенту Зеленскому в отношении реформы СБУ. Авторы обращения считают, что принятый закон содержит положения, которые могут причинить вред правам человека.

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