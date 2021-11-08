Американец, штурмовавший Капитолий в шарфе с лозунгом Оранжевой революции, попросил убежища в Беларуси

Ньюманн несколько месяцев скрывался в Житомире.

Фото: tvr.by

Гражданин США Эван Ньюманн (Evan Neumann), участвовавший в штурме Капитолия 6 января, попросил убежища в Беларуси.

Об этом сообщил в воскресенье, 7 ноября, телеканал "Беларусь-1".

Ньюманн, занимавшийся в США производством сумок, имеет жену и двоих детей. По его словам, против него было возбуждено шесть уголовных дел в США. После этого американец нанял юриста, который посоветовал ему уехать в Европу. Ньюманн последовал совету и вылетел в Европу, где находился сначала в Италии и Швейцарии, а затем четыре месяца – с марта по август 2021 года – жил в Украине, снимая квартиру в Житомире.

Тогда его якобы начала преследовать СБУ, и он решил бежать в Беларусь.

По его словам, 15 августа он нелегально перешел украино-белорусскую границу. Его задержали белорусские пограничники, и тогда он попросил предоставить ему политическое убежище.

Эван Ньюманн примечателен тем, что во время штурма Капитолия у него был шарф с надписью "Украина" и лозунгом Оранжевой революции: "Вместе нас много и нас не победить! Свободу не остановить!".

Фото: seditionhunters.org

Фото: seditionhunters.org

Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники Трампа, требовавшие пересмотра итогов выборов, ворвались в здание Конгресса США на Капитолийском холме, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, скончавшийся на следующий после беспорядков день. Было возбуждено не менее 25 дел о терроризме.

Против Дональда Трампа начали процедуру импичмента – вторую при его жизни – за возможное подстрекательство к насилию. Его признали невиновным.

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