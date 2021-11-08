Кабмин решил ликвидировать Академию внешней разведки

Решение принято по предложению Министерства образования и науки.

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 ноября решил ликвидировать Академию внешней разведки Украины.

Об этом говорится в распоряжении №1407.

Решение было принято по предложению Министерства образования и науки.

Академия внешней разведки (до 2019 года – Институт Службы внешней разведки Украины) была создана в 2007 году на базе Института подготовки кадров внешней разведки, выделенного из состава Национальной академии СБУ .

Она готовила специалистов по степени высшего образования магистр и доктор философии по специальности Национальная безопасность, а также занималась переподготовкой и повышением квалификации сотрудников СВР Украины и других разведывательных органов Украины.

Напомним, что в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки, назначив на эту должность Александра Литвиненко, возглавлявшего до этого Национальный институт стратегических исследований.