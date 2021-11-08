ЛаВРУН фюрера РФ отклонил предложение встретиться в "нормандском" формате 11 ноября

Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров отклонил предложение встретиться в "нормандском" формате 11 ноября.

Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции.

"29 октября нашим коллегам в Берлин, Париж и Киев направили наше видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в "нормандском" формате... 30 октября я встречался в Риме с министром иностранных дел Франции, который [...] предложил ее провести в Париже 11 ноября, то есть в этот четверг.[...] Я поинтересовался, видел ли он наши предложения. Министр Жан-Ив Ле Дриан ответил отрицательно, но снова стал настаивать на необходимости встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что мы ждем реакции на наши предложения, а кроме того, 11 ноября у меня плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - сказал Лавров.

Он заявил, что РоSSии не нужна встреча ради встречи и обвинил Украину в нежелании "делать что-либо для выполнения своих обязательств" и торпедировании Минских соглашений.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе заявил, что предложения МИД РФ написаны таким образом, что "не оставляют никакого сомнения, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время как мы видим нагнетание роSSийской пропаганды и раскрутку этого гибридного маховика "войны”.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров после этого заявил, что дальнейшая работа "нормандской четверки" находится под вопросом.

В последний раз лидеры "четверки" встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

В сентябре 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы провести до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель новый саммит лидеров стран "нормандской четверки".