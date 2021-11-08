Коболев: Отмена санкций в отношении "Северного потока-2" со стороны США связана с "обнулением" корпоративной реформы "Нефтегаза"

"Если Украина не хочет играть по правилам, то почему мы будем ради них свои отношения с Германией ставить под угрозу?".

Отмена корпоративной реформы и возвращение "Нафтогаза" в ручное управление правительством, состоявшееся де-факто, в значительной степени повлияло на изменение позиции США в отношении санкций в отношении "Северного потока-2" (СП2).

Таково мнение в эксклюзивном интервью LB.ua выразил экс-глава правления НАК Андрей Коболев.

"В глазах наших партнеров фактически произошло полное обнуление корпоративной реформы НАК. Я, конечно, не могу сказать, что есть бумага, где прямо записано, что из-за этого нужно отменить санкции. Однако то, что эта ситуация повлияла на отмену санкций (по СП2, - LB.ua), это точно", - сказал он в ответ на уточняющий вопрос, стала ли отмена санкций следствием увольнений в НАК.

По мнению Коболева, кадровые ротации в "Нефтегазе" были расценены как отказ от дальнейшего сотрудничества.

"Следует признать, что успехи Украины в реформе газовой сферы в большей степени являются следствием наших партнерских отношений с западным миром. А партнерские отношения в западном мире предполагают, среди прочего, определенные правила игры. Их нужно выполнять. Если же их не придерживаться и говорить: "У нас здесь своя история...", что, собственно, и произошло в апреле этого года (освобождение Андрея Коболева с должности председателя правления "Нафтогаза", - LB.ua), то в результате наши партнеры тоже оказываются не готовы к сотрудничеству", - отметил он перед этим.

"Конкретно американцы сказали: "Если Украина хочет играть по правилам, то почему мы будем ради них свои отношения с Германией ставить под угрозу?", - добавил экс-глава правления НАК.

Напомним, проект "Северный поток-2" состоит из двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После запуска "Северного потока" у РоSSии будет вся необходимая инфраструктура для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.