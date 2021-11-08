Малюська: регистрация олигархов начнется в мае

Потенциальным олигархам дали полгода на то, чтобы продать свои медиа или избавиться от монополий.

Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует, что Совет национальной безопасности и обороны начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года.

Об этом он написал в понедельник, 8 ноября, в своем фейсбуке.

"С целью имплементации закона об олигархах в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, СНБОУ утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, а также разработает такой реестр. Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые «номинационные» заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая», - заявил Малюска.

Потенциальные олигархи могут либо согласовать такой статус и попасть под ограничения, установленные новым законом, либо до мая избавиться от монопольного положения или продать свои медиа покупателю с безупречной деловой репутацией.

Тем, кто решит остаться олигархом, будет запрещено финансировать политические партии, приватизировать крупные объекты и финансировать политическую агитацию. Контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести репутационные риски в деловом мире.

Напомним, что закон об олигархах был принят еще 23 сентября, но президент Владимир Зеленский подписал его только в начале ноября.