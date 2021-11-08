В Чехии создали новую коалицию, премьером станет Петр Фиала

Фото: twitter.com/P_Fiala

Представители пяти чешских партий в понедельник, 8 ноября, подписали коалиционное соглашение, согласно которому новым премьер-министром государства станет Петр Фиала.

Об этом сообщает местное издание Novinky.

Чешскую коалицию сформировали правоцентристский блок "Разом" (Гражданская демократическая партия, Христианско-демократический союз - Чехословацкая народная партия и ТОП 09) и левоцентристский альянс "Пираты и старосты" (Чешская пиратская партия и партия "Старосты и независимые").

Лидер Гражданской демократической партии Чехии Петр Фиала должен возглавить правительство, а должность спикера, как ожидается, получит лидер "ТОП 09" Маркета Пекарова Адамова. Она очертила три приоритета коалиционного соглашения. Это - решение проблемы государственного долга, декларирование западного направления и защита природы и борьба с изменением климата.

Блок "Разом" получит 11 министерских должностей, в том числе главы правительства, министров финансов, обороны, здравоохранения и т.д. У Альянса "Пираты и старосты" будут семь министерских должностей, в том числе в МВД и МИД .

Новый кабинет министров Чехии будет опираться на большинство из 108 депутатов в парламенте.

8 и 9 октября в Чешской Республике прошли парламентские выборы. По подсчетам голосов, коалиция "Разом", созданная тремя правыми оппозиционными партиями, неожиданно одержала победу на выборах в Палату депутатов.

Действующий глава правительства Андрей Бабиш и его партия ANO заняли второе место и при этом потеряли партнера по коалиции – Чешскую социал-демократическую партию, не преодолевшую избирательный порог в 5%. Кроме того, в парламенте впервые не будет представителей Компартии, которые хотя и не были в правительственной коалиции, но часто поддерживали правительство Бабиша.