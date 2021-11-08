Главой партии "Слуга народа" собираются назначить Елену Шуляк

Ранее Корниенко объявил, что уходит с этой должности.

Главой партии "Слуга народа" собираются назначить Елену Шуляк
Фото: Макс Требухов

Главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко собираются назначить народного депутата Елену Шуляк. Эту информацию подтвердили несколько источников в СН.

Один из собеседников редакции среди причин такого назначения назвал то, чтобы политическим оппонентам было неудобно с ней воевать на эфирах, а также необходимость обновить команду.

Как ранее сообщали источники LB, "Шуляк и Андрея Мотовиловца рассматривали вместе с Корниенко на должность первого вице-спикера". После назначения Корниенко первым вице-спикером Мотовиловец занял его место заместителя главы партии СН.

Елена Шуляк прошла в парламент по 13-му номеру в списке "Слуги народа". Она является заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Член Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Заместитель члена Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ).

Являлась представителем правительства в Верховной Раде.

Напомним, Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга Народа". Это связано с желанием политика глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера.

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