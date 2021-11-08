Кабмин уволил всех пришедших с ним в Минэкономики заместителей Любченко

Кабинет министров уволил с должности первого заместителя министра экономики Владимира Гринюка, а также заместителей министра экономики Светлану Глущенко, Кристину Голубицкую и Михаила Лева.

Соответствующие распоряжения №1408-р, 1409-р, 1410-р и 1411-р от 5 ноября обнародованы на Правительственном портале.

Напомним, 4 ноября Верховная Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики Украины. Она сменила на этом посту Алексея Любченко.

О том, что место Любченко в правительстве может занять Юлия Свириденко, писал LB.ua 1 ноября, когда фракция "Слуги народа" проводила заседание. На нем, в частности, обсуждала кадровые вопросы.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал Любченко "хорошим менеджером". Однако уже в день отставки Алексея Любченко с должности министра экономики заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что к нему могут быть вопросы от правоохранительных органов.