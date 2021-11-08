Корниенко решил уйти с поста главы партии "Слуга народа"

Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга Народа".

Это связано с желанием политика глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера.

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

"Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде, продолжении парламентских реформ, на которые меня делегировала партия, президент и украинский народ. Поэтому я принял решение обратиться к съезду политической партии "Слуга народа" с заявлением о сложении полномочий главы политической партии" , – объяснил Корниенко.

Политик добавил, что вскоре в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа", на котором изберут его "преемника или преемницу".

Напомним, 19 октября Корниенко был назначен первым вице-спикером Верховной Рады. Тогда он заявлял, что и дальше будет возглавлять партию. По словам Корниенко, партия создаст "исполком" или "президиум" политсовета как "динамичный" орган. Предполагалось, что часть функций, которые политик выполняет в качестве главы партии, делегируют президиуму.

Ранее Корниенко сообщил, что анонсированный на ноябрь съезд партии может состояться 20 или 27 ноября.

Напомним, что последний съезд "Слуги народа" прошел 13 марта.

На нем был утвержден новый устав и новые органы управления. Согласно изменениям, в партии появились политический совет и национальный совет общин.