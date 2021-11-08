Разумков обнародовал фамилии депутатов, вошедших в его межфракционное объединение

Пока там 25 нардепов, большинство – из "Слуги народа".

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков обнародовал фамилии нардепов, вошедших в его межфракционное объединение "Разумная политика".

На своей странице в Facebook он также опубликовал письмо о создании этого объединения на имя главы парламента.

"Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства Парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" – написал он.

Кроме Разумкова, в списке значится Владимир Козак ("Слуга народа"), Василий Мокан ("Слуга народа"), Роман Соха ("Слуга народа"), Андрей Николаенко ("Батькивщина"), Нелли Яковлева ("Слуга народа"), Оксана Дмитриева ("Слуга народа"), Валерий Божик ("Слуга народа"), Дмитрий Микиша ("Слуга народа", далее – СН), Артем Дмитрук (СН), Владимир Кабаченко ("Батькивщина"), Ольга Саладуха (СН), Олег Воронько (СН), Александр Бакумов (СН), Людмила Буймистер (внефракционная), Ольга Коваль (СН), Дарья Володина (СН), Михаил Новиков (СН), Роман Бабий (СН), Алина Загоруйко (СН), Константин Касай (СН), Дмитрий Гурин (СН), Евгений Петруняк (СН), Иван Юнаков (СН), Михаил Крячко (СН).

Фото: Дмитрий Разумков Разумная политика – список депутатов

Напомним, что 5 ноября стало известно о создании Разумковым объединения "Разумная политика". Участие в нем подтвердила исключенная из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

Источники LB в СН прокомментировали, что "объединений у нас очень много. По разным направлениям. Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".

После снятия Разумкова с должности главы парламента он неоднократно говорил, что будет формировать собственную политическую силу.