Минздрав отчитался о более чем 1,6 млн прививок за неделю

Более 1,6 млн прививок против коронавирусной болезни было сделано за первую неделю ноября. Всего в Украине было сделано 19 344 335 прививок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 11 406 284 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 938 053 человека.

В воскресенье, 7 ноября, 85 083 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

В Минздраве сообщают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, вчера в Украину в рамках COVAX доставили около 3 млн доз вакцины от Moderna.