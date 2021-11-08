Коболев: Транзит газа через Украину – преграда военной агрессии РоSSии
Экс-глава правления "Нефтегаза" считает высокой вероятность исключения "Северного потока-2" из-под действия Третьего энергопакета.
Экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает высокой вероятность того, что Евросоюз "поддастся на шантаж РоSSии" и исключит роSSийский газопровод "Северный поток-2" из Третьего энергопакета.
Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
Главная угроза этого – возможность роста военных рисков со стороны РоSSии.
"Транзит – важный фактор и преграда военной агрессии. Это очевидно для многих, и это факт. А второй важный момент – это потенциальная потеря доходов от транзита. Хотел бы напомнить, что когда контракт подписывали в 2019 году, речь шла о том, что россияне будут планировать больше объемов (до указанных в контракте объемов транзита. – LB.ua). Однако они этого не делают. И я уверен, что с появлением «Северного потока-2» они просто перестанут пользоваться нашим транзитом», – отметил Коболев.
В 2017 году Еврокомиссия официально утвердила предложение распространить правила третьего энергопакета на газопровод "Северный поток-2". Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.
В августе 2021 года Высший хозяйственный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу "ПП2" и утвердил, что на газопровод должны распространяться нормы Евросоюза.
Энергопакет направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в Евросоюзе. Посредством этого документа ЕС надеется ограничить для компаний-экспортеров топлива право владения и управления трубопроводами.