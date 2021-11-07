На Донбассе погиб главный сержант Виталий Павлысько

Уроженцу Яворова через три недели исполнилось бы 48 лет.

Сегодня, 7 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил погиб уроженец г. Яворова Львовской области главный сержант Виталий Павлысько.

Виталий Павлысько
Фото: facebook.com/YavorivRDA
Виталий Павлысько

Об этом сообщили в Яворовской райгосадминистрации.

Виталий Николаевич Павлысько служил по контракту в 24 ОМБр с 2015 года.

Родился 29 ноября 1973 года, образование средне-специальное, женат.

"Во время выполнения боевых задач 7 ноября 2021 года главный сержант трагически погиб. У военнослужащего остались жена, сын, дочь, мать и отец. Искренние соболезнования родным и близким Героя", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 17:00 7 ноября в зоне боевых действий в Донбассе вооруженные формирования РоSSии 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще два раненых воина были госпитализированы. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

2 ноября вблизи Павлополя оккупанты убили бойца 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергея Елисеева.

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