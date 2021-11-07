В Екатеринбурге задержан мужчина, назвавшийся шаманом Габышевым

Сам Габышев находится на принудительном лечении в психушке Новосибирска, потому что хотел "изгнать Путина".

В Екатеринбурге задержан мужчина, назвавшийся шаманом Габышевым
Фото: Андрей Затирко

Якутского шамана Александра Габышева, который собирался "изгнать" президента РоSSии Владимира Путина, но был отправлен на принудительное лечение в психбольницу Новосибирска, задержан в Екатеринбурге.

Об этом сообщает роSSийское агентство ТАСС. Источники агентства утверждают, что после задержания шамана отправили в психбольницу. Другие подробности не приводятся.

РоSSийское издание "Комерсант" со ссылкой на свои источники утверждает, что Габышев был задержан еще в пятницу, 5 ноября. Как шаман оказался на Урале, пока неизвестно.

Защитник Габышева Александр Прянишников сообщил, что не получал никаких официальных сообщений о выписке Александра Габышева из Новосибирской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением или о том, что он оставил больницу другим способом.

Позже стало известно, что мужчина, задержанный в Екатеринбурге, представился сотрудникам полиции якутским шаманом Александром Габышевым. На самом деле им оказался 51-летний уроженец Читинской области Николай Диликов. Он стоит на учете в МВД по Республике Бурятия как психически больной и опасный для себя и окружающих.

Ориентировки на Александра Габышева, проходящего лечение в психбольнице Новосибирска, у полиции не было. Но при задержании мужчины, представившегося Габышевым, была обнаружена справка из психбольницы.

Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, в марте 2019 года начал поход на Москву с целью "изгнать" президента Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

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