Корабль ВМС США назвали в честь борца за права геев Гарви Милка

Милк был первым открытым политиком-геем в США, выигравшим выборы на государственный пост.

Корабль ВМС США назвали в честь борца за права геев Гарви Милка
Фото: twitter.com/MikeSington

Танкер-заправщик Военно-морских сил Соединенных Штатов будет назван в честь борца за права геев Гарви Милка, убитого около 40 лет назад. Это один из первых в США политиков, открыто заявивших о своей гомосексуальности.

С речью на торжественной церемонии выступил племянник Гарви Милка, соучредитель фонда его имени Стюарт Милк, передає DW.

Как сообщил журналист Майк Сингтон, церемонию освящения 227-метрового корабля класса "Джон Льюис" провела ветеран ВМС трансгендер Паула М. Нейра.

Фото: twitter.com/MikeSington

Фото: twitter.com/MikeSington

Гарви Милка был избран в мэрию Сан-Франциско в 1977 году. Он стал первым открытым политиком-геем в США, выигравшим выборы на государственный пост. Милк происходил из семьи моряков и служил морским офицером во время Корейской войны. Он был застрелен в 1978 году.

История жизни Гарви Милка была экранизирована в 2008 году режиссером Гасом Ван Сентом, главную роль сыграл Шон Пенн.

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