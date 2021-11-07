На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

"Наши защитники открывали ответный огонь".

На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены
Фото: pravda.com.ua

С начала воскресенья, 7 ноября, в зоне боевых действий Донбассе вооруженные формирования РоSSии 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата сбросил выстрелы ВОГ-17. Осколочную гранату бросили и вблизи Водяного на Приазовье.

Позиции наших воинов возле Новозвановки и Прицепиловки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 6 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

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