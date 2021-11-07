Оккупанты сегодня сбросили два беспилотника с осколочными гранатами

Враг использовал два дрона.

Оккупанты сегодня сбросили два беспилотника с осколочными гранатами
Беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник"
Фото: Минобороны РФ

В воскресенье, 7 ноября, роSSийские вооруженные формирования использовали для атаки в зоне боевых действий на Донбассе два беспилотника.

Об этом говорится в Телеграм-канале Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Дроны враг использовал на направлениях Саханка – Водяное и Пикузы – Гнутов.

Отметим, вчера украинские военные сбили вражеский беспилотник в направлении Болотенного, в 22 км северо-восточнее Луганска, в непосредственной видимости патруля спецмиссии ОБСЕ.

"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины", - говорится в сообщении.

Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2000 года, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.

"Также мы напоминаем, что Вооруженные Силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей", - добавила украинская сторона.

Напомним, в течение субботы, 6 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

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