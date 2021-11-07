Офис президента: нет подтверждения информации о наращивании роSSийских войск

У Украины нет подтверждения информации американских СМИ о наращивании Россией войск в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала "Дом".

По его словам, Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления.

Ведомство также не подтверждает, что на границах вблизи Украины наблюдается сосредоточение роSSийских войск больше нормального уровня.

Никифоров добавил, что недавно на селекторном совещании президента выступал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

“Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации”, – рассказал Никифоров.

Напомним, неделю назад газета Washingon Post написала, что РоSSия снова наращивает войска возле границы с Украиной. По версии издания это происходит на фоне диалога Украины с НАТО и обсуждения перспектив ее вступления в альянс.

В Министерстве обороны на это ответили, что Украина не фиксировала дополнительного перебрасывания роSSийских войск, вооружения и военной техники к государственной границе. Министерство назвало сообщение о наращивании сил "элементом информационно-психологических действий".

На следующий день американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, сделанные 1 ноября в районе роSSийского города Ельня, в 300 км севернее Сумской области. На них видно большое скопление военной техники.

Кроме того, Politico заявило, что в районы близ Брянска и Курска (это еще ближе к границе с Украиной) РоSSия перебросила танковую дивизию, оснащенную Т-80У и САУ. Снимки из этих районов журналисты не опубликовали.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, со своей стороны, опроверг данные западных медиа о наращивании роSSийских войск возле Украины.