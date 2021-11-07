В польских городах вспыхнули протесты после смерти беременной женщины
Демонстранты протестуют против запрета абортов в случае неизлечимых пороков плода.
В Польше вспыхнули акции протеста под лозунгом "Ни одной больше" после того, как польские медиа сообщили о смерти 30-летней беременной женщины вследствие септического шока.
Об этом пишет polskieradio.pl.
Демонстранты протестуют против запрета абортов в случае неизлечимых пороков плода.
Так, в конце сентября в больницу в Пщине поступила женщина на 22-й неделе беременности, у которой отошли околоплодные воды. Врачи, обследовавшие женщину, подтвердили отсутствие вод, а также подтвердили у плода дефекты, ранее диагностированные.
Врачи приняли тактику выжидания, поскольку при обследовании сердце плода билось. На следующий день после обследования плод умер, а после этого в результате септического шока умерла также и пациентка.
Польские СМИ сообщили о деле в начале ноября.
Согласно решению Конституционного суда Польши, принятому 22 октября 2020 года, легальное прерывание беременности возможно в двух случаях: если беременность угрожает жизни женщины или если беременность является результатом изнасилования или неразрешенного действия (например, инцеста). Одновременно Конституционный суд признал неконституционной предпосылку, которая была вписана в Законе о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях прерывания беременности с 1993 года – а именно, что прерывание беременности разрешается также в случае тяжелого генетического порока плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.
Акции протеста прошли в субботу, 6 ноября, и продолжаются сегодня, 7 ноября, в Гданьске, Лодзи, Вроцлаве, Познани, Щецине, Кельцах, Эльблонге, Пщине и других городах.
В Варшаве демонстранты собрались под зданием Конституционного суда на аллее Шуха, откуда прошли под здание Министерства здоровья по улице Медова. Там манифестация задержалась на минуту молчания, после чего прозвучала символическая минута крика. Демонстранты скандировали лозунги: "Ни одной больше", "Ее сердце тоже билось", "Она могла жить", "Права женщин - права человека".
Во главе марша протестующие несли баннер со словами: "На ваших руках кровь". По просьбе семьи умершей женщины во время марша не было партийной символики.
Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов.
Позже польское правительство решило отложить исполнение решения Конституционного суда относительно запрета абортов, которое должно вступить в силу 2 ноября, но до сих пор не опубликовано.