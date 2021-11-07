Дальнейшая работа "Нормандской четверки" - под вопросом, - Никифоров

"Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в Нормандском формате на самом высоком уровне".

Дальнейшая работа Нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и РоSSии под вопросом.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала "Дом", отвечая на вопрос о возможности обсуждения темы экологии Донбасса в рамках Нормандского формата.

“У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение – под большим вопросом. Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в Нормандском формате на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются. То есть, здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом, что уж говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате», – объяснил Никифоров.

Добавим, что встречи в Нормандском формате не проводились уже год. В последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года.

Ранее они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

Напомним, в сентябре 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Однако полномочия Меркель в должности федерального канцлера Германии официально завершились в октябре.