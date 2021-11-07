В "красной" зоне карантинных ограничений находится 15 областей, - Минздрав

"Желтыми" являются Закарпатье, Кировоградщина и Тернопольщина.

В "красной" зоне карантинных ограничений находится 15 областей, - Минздрав
Фото: kharkivoda.gov.ua

По состоянию на воскресенье, 7 ноября, в красной зоне карантинных ограничений находится 15 областей.

Об этом говорится на сайте Министерства охраны здоровья.

Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

"Желтыми" являются Закарпатье, Кировоградщина и Тернопольщина.

Остальные регионы имеют "оранжевые" ограничения.

Напомним, что с 15 октября в "красную" зону вошла Херсонская область, с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области, с 23 октября – Сумская область, с 26 октября – Ровенская и Николаевская области, с 30 октября – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области, с 1 ноября – Киев.

В ноябре министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в зоне риска также Волынская, Харьковская и Тернопольская области.



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