ЮНИСЕФ доставил в Украину почти 3 млн доз вакцины от Moderna

Сегодня Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз вакцины от коронавируса компании Moderna.

Об этом сообщило Министерство охраны здоровья Украины.

Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

"Украина получает вакцины бесплатно в рамках COVAX - инициативы солидарности международного сообщества, чтобы способствовать доступу к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран", - напомнили в министерстве.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в настоящее время 11 млн украинцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19.

“Сегодня вакцинация – это, в первую очередь, ответственность каждого перед собой и окружающими. Государство сделало все для того, чтобы у украинцев была возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины. Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию”, – сказал чиновник.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил, что, благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX, вакцины от COVID сейчас доступны всем желающим.

«В частности, мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, включая вакцины из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы. Невозможно спокойно смотреть, как задыхаются в переполненных больницах люди. Вакцинированные в 5 раз реже заражаются и имеют более, чем в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые. Согласно новейшему опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться – это обнадеживающе. Пожалуйста, получите защиту сейчас”, – сказал он.

Напомним, работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19. COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США , Великобритании, Европейского Союза, Всемирным банком и другими.

В июле 2021 года Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna. Ее через COVAX Украине передали США . Прививки "Модерной" получили 1,1 млн украинцев, поэтому части из них вторую дозу делали другой американской вакциной Pfizer.

На 7 ноября две дозы вакцины от коронавируса получили 7,9 млн украинцев, в целом проведено 19 259 252 прививки.