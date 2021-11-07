Резиденцию премьер-министра Ирака атаковали с помощью трех беспилотников со взрывчаткой
Силы безопасности смогли уничтожить два аппарата во время налета.
Резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи атаковали с помощью трех беспилотников со взрывчаткой.
Об этом пишет interfax.com.ua, ссылаясь на местные СМИ.
Силы безопасности смогли уничтожить два аппарата во время налета.
Вскоре после атаки премьер аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.
Ответственность за нападение никто на себя не взял.
Как пишет Радио Свобода, резиденция премьера находится в "зеленой зоне" Багдада рядом с правительственными и дипломатическими зданиями.
США осудили ракетные обстрелы резиденции премьера и предложили помощь в расследовании атаки.
"Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в сердце иракского государства", - говорилось в сообщении госдепартамента.
В то же время, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также осудил это нападение. На своей странице в Твиттере он возложил ответственность за атаку на "иностранные аналитические центры, которые принесли лишь чувство незащищенности, разлад, неустойчивость народа Ирака за счет создания и поддержки террористических групп и долговременной оккупации страны".
Западные СМИ отмечали, что попытка покушения на иракского премьера произошла на фоне напряженности после парламентских выборов, состоявшихся 10 октября в Ираке.