Резиденцию премьер-министра Ирака атаковали с помощью трех беспилотников со взрывчаткой

Силы безопасности смогли уничтожить два аппарата во время налета.

Резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи атаковали с помощью трех беспилотников со взрывчаткой.

Об этом пишет interfax.com.ua, ссылаясь на местные СМИ .

Силы безопасности смогли уничтожить два аппарата во время налета.

Вскоре после атаки премьер аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявить хладнокровие.

Ответственность за нападение никто на себя не взял.

Как пишет Радио Свобода, резиденция премьера находится в "зеленой зоне" Багдада рядом с правительственными и дипломатическими зданиями.

США осудили ракетные обстрелы резиденции премьера и предложили помощь в расследовании атаки.

"Этот очевидный акт терроризма, который мы решительно осуждаем, был направлен в сердце иракского государства", - говорилось в сообщении госдепартамента.

В то же время, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также осудил это нападение. На своей странице в Твиттере он возложил ответственность за атаку на "иностранные аналитические центры, которые принесли лишь чувство незащищенности, разлад, неустойчивость народа Ирака за счет создания и поддержки террористических групп и долговременной оккупации страны".