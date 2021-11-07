Бюджет-2022 до второго чтения останется сбалансированным – Шмыгаль

"О приоритетах лучше всего говорят цифры”.

Бюджет-2022 до второго чтения останется сбалансированным – Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Проект государственного бюджета на 2022 год до второго чтения останется сбалансированным.

На этом акцентировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Бюджет мы подавали реалистичным и сбалансированным, и таким же образом он останется и до второго чтения. О приоритетах лучше говорят цифры”, – сказал он.

Шмыгаль отметил, что беспрецедентно растет объем средств по программе медгарантий – на 34 млрд грн. Минимальная зарплата врача будет установлена на уровне 20 тысяч грн, а для медсестер – на уровне 13,5 тысяч.

Расходы сводного бюджета на образование – более 7% ВВП.

"В приоритетах остаются и повышение пенсий, и строительство новых дорог, и реформа цифровизации, и поддержка малого и среднего бизнеса", - добавил премьер.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада после четырех пленарных дней рассмотрения поправок к проекту бюджета-2022 одобрила его во втором чтении. Теперь документ с учетом предложений народных депутатов отправится в Кабмин, который должен подготовить его ко второму чтению.

Правительство до первого чтения предлагало доходы на уровне 1 277,7 трлн гривен. По словам министра финансов Сергея Марченко, если нардепы примут так называемый налоговый законопроект 5600, то возможно привлечение дополнительного ресурса в сумме 30 млрд. гривен.

Расходы – 1 465,7 трлн гривен.

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