Укртрансбезопасности возглавит Евгений Зборовский, он уже уволился из Патрульной полиции

Соответствующее решение Кабмин принял 20 октября.

Укртрансбезопасности возглавит Евгений Зборовский, он уже уволился из Патрульной полиции
Евгений Зборовский
Фото: facebook.com/zborik14

Правительство определило Евгения Зборовского победителем конкурса на должность главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины одобрил 20 октября, сообщили в Министерстве инфораструктуры Украины.

В воскресенье, 7 ноября, Зборовский сообщил, что написал рапорт об увольнении из Патрульной полиции.

“Уже второй день, как я больше не полицейский. Писать было тяжело, очень многое отдал службе, но и немало получил. 6 лет, 7 месяцев и 20 дней, огромный кусок жизни, огромный опыт. Ох… мало с какой позиции можно увидеть всю прозу и драму жизни, как не из-под козырька кепки с восьмиугольной звездой и гербом”, – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Отметим, Зборовский работал в Патрульной полиции с самого старта реформы Министерства внутренних дел в 2015 году. А до этого – в частной сфере, на руководящей должности в международной компании.

За 6 лет прошел ряд карьерных ступеней в Управлении патрульной полиции в Киеве: от патрульного до командира роты, а затем возглавил батальон с более, чем 3 сотнями личного состава в подчинении.

Он является инструктором по подготовке руководящего состава общего канадско-украинского курса по лидерству и управлению вместе с экспертами из Канады. Курс проходят все командиры патрульной полиции Украины.

Напомним, конкурс на должность главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте был объявлен 9 сентября 2021 года. Кадровые изменения являются составной частью процесса реорганизации Службы, которая также предусматривает запуск автоматической фиксации нарушений ГИК, цифровизацию сервисов и усиление институциональной способности ГСБТ.

13 сентября Кабинет министров на внеочередном заседании уволил главу Укртрансбезопасности Егора Прокопчука.

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