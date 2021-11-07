Укртрансбезопасности возглавит Евгений Зборовский, он уже уволился из Патрульной полиции

Правительство определило Евгения Зборовского победителем конкурса на должность главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины одобрил 20 октября, сообщили в Министерстве инфораструктуры Украины.

В воскресенье, 7 ноября, Зборовский сообщил, что написал рапорт об увольнении из Патрульной полиции.

“Уже второй день, как я больше не полицейский. Писать было тяжело, очень многое отдал службе, но и немало получил. 6 лет, 7 месяцев и 20 дней, огромный кусок жизни, огромный опыт. Ох… мало с какой позиции можно увидеть всю прозу и драму жизни, как не из-под козырька кепки с восьмиугольной звездой и гербом”, – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Отметим, Зборовский работал в Патрульной полиции с самого старта реформы Министерства внутренних дел в 2015 году. А до этого – в частной сфере, на руководящей должности в международной компании.

За 6 лет прошел ряд карьерных ступеней в Управлении патрульной полиции в Киеве : от патрульного до командира роты, а затем возглавил батальон с более, чем 3 сотнями личного состава в подчинении.

Он является инструктором по подготовке руководящего состава общего канадско-украинского курса по лидерству и управлению вместе с экспертами из Канады. Курс проходят все командиры патрульной полиции Украины.

Напомним, конкурс на должность главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте был объявлен 9 сентября 2021 года. Кадровые изменения являются составной частью процесса реорганизации Службы, которая также предусматривает запуск автоматической фиксации нарушений ГИК, цифровизацию сервисов и усиление институциональной способности ГСБТ.

13 сентября Кабинет министров на внеочередном заседании уволил главу Укртрансбезопасности Егора Прокопчука.