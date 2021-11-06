Минздрав опроверг фейк о том, что вакцина против ковида может заражать людей

Вакцина не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса, но он стимулирует выработку иммунитета.

Минздрав опроверг фейк о том, что вакцина против ковида может заражать людей
Фото: КГГА

Министерство здравоохранения опровергло фейк о том, что вакцина от коронавируса якобы может заразить человека COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

"Вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса. В то же время он стимулирует выработку иммунитета", - говорится в сообщении.

Результаты опроса Минздрава в соцсетях показали, что часть подписчиков считает, что вакцинация от COVID-19 якобы усугубляет ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Также можно встретить информацию, что люди, получившие прививки, более заразны по сравнению с невакцинированными, и что вроде бы с прививкой в организм человека вводится вирус, из-за чего вакцинированное лицо становится опасным для окружения.

В Минздраве напомнили, что в Украине прививают несколькими вакцинами: CoronaVac, Comirnaty от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (летом также можно было привиться вакциной Moderna). Все они имеют разный способ действия, однако ни один из них не может заразить человека коронавирусом.

CoronaVac – это инактивированная вакцина, то есть в ее составе уже убитый вирус. Поскольку он мертв, этот вирус не может распространяться организмом человека.

AstraZeneca – векторная вакцина. В ней используется безопасный модифицированный вирус простуды, имеющий специфический белок. Он же активирует иммунный ответ; производится защита организма, но человек не подхватывает вирус.

Вакцины производства Pfizer и Moderna содержат молекулу матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая кодирует белок оболочки коронавируса. Эта мРНК при попадании в организм "обучает" клетки, что за вирус они могут «встретить», а затем формируются необходимые для защиты антитела. Сама же мРНК гибнет.

"Как можно увидеть, ни одна из вакцин не имеет в составе живого вируса, который наносит вред здоровью человека. Вакцины не провоцируют заболевание, а, наоборот, формируют устойчивую защиту для будущих "встреч" с коронавирусом", - подчеркнули в Минздраве.

Однако вакцинированные люди также могут заболеть COVID-19.

"Во-первых, такие случаи происходят нечасто, в основном среди пожилых людей и со слабым иммунитетом. Во-вторых, мы наблюдаем сейчас больше случаев заражения среди вакцинированных, потому что люди прекратили соблюдать карантинные ограничения. Из-за этого инфекция распространяется стремительнее. Даже вакцинированные должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - пояснили в Минздраве, подчеркнув, что если человек заразился, будучи вакцинированным, болезнь будет протекать в разы легче, а риск госпитализации - более, чем в 10 раз ниже.

Фото: facebook.com/moz

Напомним, раньше МОЗ назвало и опровергло самые популярные фейки о COVID-вакцинации, а также напомнило, что правдивую и исчерпывающую информацию о вакцинах могут предоставить только медики.

Главный санврач Украины Игорь Кузин также подчеркнул, что вакцинация против коронавируса может сохранить жизнь пожилых людей, однако фейки часто отпугивают украинцев, и они не хотят прививаться. Он также опроверг один из популярных фейков о том, что вакцина якобы воздействует на ДНК и вызывает бесплодие.

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