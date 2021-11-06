В полиции объяснили, почему именно правоохранители проверяют ковид-документы

Правоохранители объяснили, почему именно полицейские проверяют ковид-сертификаты

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Киевщины.

"В настоящее время существует угроза распространения болезни COVID-19, и на правоохранителей в пределах полномочий возложена обязанность по предупреждению распространения инфекции - то есть проверки документов лиц, которые могут быть носителями болезни", - отметили в НПУ.

Так, согласно ч. 1 ст. 11 Закона "О защите населения от инфекционных болезней", организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в пределах, установленных законом, полномочия возлагаются на органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, органы государственной санитарно-эпидемиологической службы, учреждения здравоохранения, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, а также – на граждан.

"Таким образом, обязанности по проверке COVID-документации государством возложены на Национальную полицию Украины – центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка", – пояснили в полиции.

В то же время, кроме полиции, проверку COVID-сертификатов осуществляют и другие службы, прежде всего - служба Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения отметили, что проверка наличия у граждан COVID-сертификата является законной. Согласно статье 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании. То есть, медицинская тайна содержится в обращении к врачу или диагнозе, а в документах о вакцинации этих сведений нет.

С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде его принять.

Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила,что наказывать будут и тех, кто их продает, и тех, кто покупает. Относительно перевозок, ответственность за поездки без COVID-документов будут нести пассажиры, а не автоперевозчики.