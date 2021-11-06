Лукашенко снял маску в больнице для пациентов с COVID-19, чтобы показать, что он "настоящий"

"Жив я, потому что некоторые пишут, что двойник приходит".

Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, посетил "красную зону" больницы города Орша, где лечат больных COVID-19. Во время общения с пациенткой он приспустил респиратор, чтобы показать, что он "настоящий".

Видео опубликовал связанный с пресс-службой Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко поинтересовался самочувствием и порекомендовал больной коронавирусом "больше приседать и ходить, хотя бы по палате".

Женщина рассказала, что она - старшая акушерка городской больницы, она тяжело перенесла заболевание, а врачи буквально "вытащили ее с того света". Она также отметила, что поддерживает Лукашенко и просит его "сохранить Беларусь ".

"Если придется принимать роды, – придешь и покажешь мне, как", – ответил Лукашенко.

Пациентка поблагодарила его, что "наконец-то увидела живого президента".

"Жив я, потому что некоторые пишут, что двойник приходит", – сказал Лукашенко и приспустил маску.

"Нас, пенсионеров, этим не возьмешь", – заверила в ответ пациентка и пожала ему руку.

Лукашенко также побывал в палате выздоравливающих пациентов, с ними он общался со спущенной на подбородок маской.

Отметим, что летом 2020 года в интервью Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом.

Напомним, 9 октября в Беларуси ввели масочный режим, но уже в конце месяца, после критики Лукашенко, МОЗ отменил штрафы за его несоблюдение.

Лукашенко считает, что его стратегия борьбы с коронавирусом без строгого карантина оказалась правильной. Он также говорил,что в Беларуси "чисто от коронавируса" никто не умер.