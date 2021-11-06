Лукашенко снял маску в больнице для пациентов с COVID-19, чтобы показать, что он "настоящий"

"Жив я, потому что некоторые пишут, что двойник приходит".

Лукашенко снял маску в больнице для пациентов с COVID-19, чтобы показать, что он "настоящий"
Фото: "Пул Первого"

Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, посетил "красную зону" больницы города Орша, где лечат больных COVID-19. Во время общения с пациенткой он приспустил респиратор, чтобы показать, что он "настоящий".

Видео опубликовал связанный с пресс-службой Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко поинтересовался самочувствием и порекомендовал больной коронавирусом "больше приседать и ходить, хотя бы по палате".

Женщина рассказала, что она - старшая акушерка городской больницы, она тяжело перенесла заболевание, а врачи буквально "вытащили ее с того света". Она также отметила, что поддерживает Лукашенко и просит его "сохранить Беларусь".

"Если придется принимать роды, – придешь и покажешь мне, как", – ответил Лукашенко.

Пациентка поблагодарила его, что "наконец-то увидела живого президента".

"Жив я, потому что некоторые пишут, что двойник приходит", – сказал Лукашенко и приспустил маску.

"Нас, пенсионеров, этим не возьмешь", – заверила в ответ пациентка и пожала ему руку.

Лукашенко также побывал в палате выздоравливающих пациентов, с ними он общался со спущенной на подбородок маской.

Отметим, что летом 2020 года в интервью Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом.

Напомним, 9 октября в Беларуси ввели масочный режим, но уже в конце месяца, после критики Лукашенко, МОЗ отменил штрафы за его несоблюдение.

Лукашенко считает, что его стратегия борьбы с коронавирусом без строгого карантина оказалась правильной. Он также говорил,что в Беларуси "чисто от коронавируса" никто не умер.

В мае этого года Лукашенко заявил, что Беларусь разработала собственную вакцину от ковида.

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