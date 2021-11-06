Под Одессой напали на депутата из Херсонской области

Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В пригороде Одессы напали на депутата из Херсонской области и его жену.

Об этом сообщили в областной полиции.

Известно, что неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру.

Муж в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время начато досудебное расследование. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как пишет Думская, пострадал депутат Мирненской ОТО, известный аграрий.

Инцидент произошел вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге.

“Неизвестные остановили “Toyota Land Cruiser Prado” депутата, напав на него и жену, которая была за рулем. Источник в правоохранительных органах сообщил нашему корреспонденту, что мужчине раздробили коленные суставы”, – отмечает издание.