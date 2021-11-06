Внеочередной съезд судей Украины должен избрать новых членов Высшего совета правосудия

У двух членов ВСП 5 марта 2022 года истекают полномочия.

Внеочередной съезд судей Украины должен избрать новых членов Высшего совета правосудия
Фото: Відкриті джерела

22-23 декабря 2021 года состоится ХІХ внеочередной съезд судей Украины. Об этом сообщил Совет судей Украины.

В повестке дня съезда судей – вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия.

Глава ССУ Богдан Монич пояснил, что 5 марта 2022 года истекают полномочия у двух членов ВСП, которые избирались съездом судей Украины. Это судьи Владимир Говоруха и Лариса Швецова.

“В соответствии с законом, мы должны созвать съезд не позднее, чем за два месяца до завершения полномочий членов ВСП. Мы закон нарушать не будем", – отметил Монич, обосновывая необходимость созыва съезда.

Секретариат ВСП будет осуществлять прием документов от кандидатов на должность члена ВСП для избрания съездом судей Украины с 8 ноября 2021 года.

Дата завершения приема документов – 24:00 21 ноября 2021 года.

Напомним, в октябре Конституционный Суд Украины получил представление от Верховного суда о проверке отдельных положений закона об очищении Высшего совета правосудия.

Судьи ВС попросили проверить соответствие Конституции нормы о создании Этического совета и наделении его полномочиями по проверке действительных членов Высшего совета правосудия и кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и доброчестности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
ОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках ХарьковаОПОРА выявила поддельные протоколы в пользу Терехова на девяти участках Харькова
Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странамВеликобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
РоSSия снова наращивает войска у границы с Украиной, и это не учения, - Washington PostРоSSия снова наращивает войска у границы с Украиной, и это не учения, - Washington Post
Блок рекламы


Похожие новости
Украина ждет первого доклада Генсекретаря Совета Европы по ситуации в КрымуУкраина ждет первого доклада Генсекретаря Совета Европы по ситуации в Крыму
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19
Нацгвардии Украины и Калифорнии подписали Меморандум о сотрудничествеНацгвардии Украины и Калифорнии подписали Меморандум о сотрудничестве
Корниенко назвал возможные даты съезда "Слуги народа"Корниенко назвал возможные даты съезда "Слуги народа"
На востоке Украины учились отбивать атаки террористов на стратегические объектыНа востоке Украины учились отбивать атаки террористов на стратегические объекты
Уроженка Черновцов Инна Верникова стала депутатом горсовета Нью-ЙоркаУроженка Черновцов Инна Верникова стала депутатом горсовета Нью-Йорка
Кремль: новая военная доктрина будет принята на заседании Высшего госсовета Союзного государстваКремль: новая военная доктрина будет принята на заседании Высшего госсовета Союзного государства
Politico обнародовало спутниковые фото дислоцированных неподалеку от Украины роSSийских войскPolitico обнародовало спутниковые фото дислоцированных неподалеку от Украины роSSийских войск
Словакия подписала декларацию о европейской перспективе УкраиныСловакия подписала декларацию о европейской перспективе Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости