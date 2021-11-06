Внеочередной съезд судей Украины должен избрать новых членов Высшего совета правосудия

У двух членов ВСП 5 марта 2022 года истекают полномочия.

22-23 декабря 2021 года состоится ХІХ внеочередной съезд судей Украины. Об этом сообщил Совет судей Украины.

В повестке дня съезда судей – вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия.

Глава ССУ Богдан Монич пояснил, что 5 марта 2022 года истекают полномочия у двух членов ВСП, которые избирались съездом судей Украины. Это судьи Владимир Говоруха и Лариса Швецова.

“В соответствии с законом, мы должны созвать съезд не позднее, чем за два месяца до завершения полномочий членов ВСП. Мы закон нарушать не будем", – отметил Монич, обосновывая необходимость созыва съезда.

Секретариат ВСП будет осуществлять прием документов от кандидатов на должность члена ВСП для избрания съездом судей Украины с 8 ноября 2021 года.

Дата завершения приема документов – 24:00 21 ноября 2021 года.

Напомним, в октябре Конституционный Суд Украины получил представление от Верховного суда о проверке отдельных положений закона об очищении Высшего совета правосудия.

Судьи ВС попросили проверить соответствие Конституции нормы о создании Этического совета и наделении его полномочиями по проверке действительных членов Высшего совета правосудия и кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и доброчестности.