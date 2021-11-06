Более 200 срочников-пограничников приняли военную присягу

Фото: dpsu.gov.ua

Более 200 срочников-пограничников присягнули на верность украинскому народу, сообщили в Госпогранслужбе.

Военную присягу приносили в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

В течение месяца юноши из разных областей страны проходили подготовку на базе учебного заведения.

Инструкторский и преподавательский состав активно обучал срочников азам пограничной и военной службы.

“Уверен, что каждый из вас будет добросовестно исполнять свой служебный долг во имя сохранения добра, мира и спокойствия в Украине. Именно вам продолжать славные традиции пограничного ведомства, охрану государственных рубежей и покоя украинского народа, быть надежной опорой в развитии независимого государства. Так что здоровья, сил и вдохновения вам, будьте всегда верны словам Военной присяги”, – сказал начальник Главного центра Дмитрий Коцеруба.

Фото: dpsu.gov.ua

В скором времени молодые пограничники закончат обучение в Главном центре и будут направлены для дальнейшего прохождения службы в органы охраны государственной границы.

"Стоит отметить, что ни один военнослужащий срочной службы не будет проходить службу в районе ООС", - добавили пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua