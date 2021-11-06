Правительство отменило решение о победе Олейникова в конкурсе на главу налоговой

Кабмин отменил решение 3 ноября.

Правительство отменило решение о победе Олейникова в конкурсе на главу налоговой
Фото: Макс Требухов

Кабинет Министров Украины своим решением от 3 ноября отменил правительственное решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Депутат сослался на Управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

“Еще 27 сентября Олейников был определен победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено”, – написал он.

Напомним, правоохранители провели обыски у и.о. главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова по месту его жительства, а также в доме его матери.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обыски у Олейникова проводились в рамках следственных действий по схемам "скруток" по НДС.

Также обыскали экс-главу ГНС и теперь уже бывшего первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко.

Правоохранительные органы объяснили, что разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям. В ходе обысков были обнаружены документы, подтверждающие факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Кто именно эти фигуранты – не сообщается. Обыски проходили в центральном аппарате ГНС, в ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Любченко возглавлял ГНС по май 2021 года, после этого и.о. главы службы стал Евгений Олейников.

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